रिलीज से एक दिन पहले Sunny Deol की Jaat को लगा बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने चलाई...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 09, 2025

सनी देओल की फिल्म 'जाट' को रिलीज से पहले ही बड़ा झटका लग गया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'जाट' कल यानी 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इससे पहले सेंसर बोर्ड की कैंची 'जाट' पर चल गई है.

Source: Bollywoodlife.com

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल और रणदीप हु़ड्डा की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं इस फिल्म के 22 सीन्स में भी बदलाव किए गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में मेकर्स को बड़ा झटका लगा है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'जाट' फिल्म में सनी देओल और रणदीप हुड्डा के अलावा एक्टर जगपति बाबू, विनीत कुमार सिंह भी नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं फीमेल एक्ट्रेसेस के तौर पर सैयामी खरे, रेजिना कैसेंड्रा और राम्या कृष्णन लीड रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में सनी देओल जबरदस्त अंदाज में एक्शन करते नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Jaat तोड़ेगी Gadar 2 का रिकॉर्ड? जानें कितना रहेगा ओपनिंग डे कलेक्शन!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.