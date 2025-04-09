रिलीज से एक दिन पहले Sunny Deol की Jaat को लगा बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने चलाई...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 09, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' को रिलीज से पहले ही बड़ा झटका लग गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'जाट' कल यानी 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इससे पहले सेंसर बोर्ड की कैंची 'जाट' पर चल गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल और रणदीप हु़ड्डा की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस फिल्म के 22 सीन्स में भी बदलाव किए गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में मेकर्स को बड़ा झटका लगा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'जाट' फिल्म में सनी देओल और रणदीप हुड्डा के अलावा एक्टर जगपति बाबू, विनीत कुमार सिंह भी नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं फीमेल एक्ट्रेसेस के तौर पर सैयामी खरे, रेजिना कैसेंड्रा और राम्या कृष्णन लीड रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सनी देओल जबरदस्त अंदाज में एक्शन करते नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Jaat तोड़ेगी Gadar 2 का रिकॉर्ड? जानें कितना रहेगा ओपनिंग डे कलेक्शन!
अगली वेब स्टोरी देखें.