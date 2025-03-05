सेलिब्रिटी कपल्स जिन्होंने दिए हमें परफेक्ट रिलेशनशिप गोल्स

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 05, 2025

ये जोड़ियां सच्चे प्यार की मिसाल हैं और फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रणवीर और दीपिका की जोड़ी न सिर्फ ऑनस्क्रीन बल्कि ऑफस्क्रीन भी फैंस को दीवाना बनाती है.

Source: Bollywoodlife.com

विराट और अनुष्का की जोड़ी क्रिकेट और बॉलीवुड का एक खूबसूरत मिलन है, ये जोड़ी हमेशा अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

शाहिद और मीरा ने अरेंज मैरिज की है, इसके बावजूद इनके प्यार की हर कोई तारीफ करता है.

Source: Bollywoodlife.com

दिल्ली की गलियों से बॉलीवुड के बादशाह बनने तक, शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है ये जोड़ी भी प्यार की एक मिसाल है.

Source: Bollywoodlife.com

दोस्ती से शुरुआत हुई इस रिश्ते की और आज एक दूसरे के जीवन साथी हैं , अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी 2001 मे हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

काजोल और अजय देवगन की जोड़ी भी अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चा में बनी रहती है, इनका प्यार और आपसी समझ हर रिश्ते के लिए इंस्पिरेशन है.

Source: Bollywoodlife.com

रितेश और जिनेलिया की केमिस्ट्री हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है, उनका सोशल मीडिया रोमांस फैंस को बहुत पसंद आता है, जहां वो मजेदार वीडियो और प्यारे पोस्ट शेयर करते रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: वेडिंग सीजन में जरूर ट्राई करें सुहाना खान की ये स्टाइलिश साड़ियां, लगेंगी कयामत और हसीन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.