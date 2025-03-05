सेलिब्रिटी कपल्स जिन्होंने दिए हमें परफेक्ट रिलेशनशिप गोल्स
Astha Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
ये जोड़ियां सच्चे प्यार की मिसाल हैं और फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं.
रणवीर और दीपिका की जोड़ी न सिर्फ ऑनस्क्रीन बल्कि ऑफस्क्रीन भी फैंस को दीवाना बनाती है.
विराट और अनुष्का की जोड़ी क्रिकेट और बॉलीवुड का एक खूबसूरत मिलन है, ये जोड़ी हमेशा अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती है.
शाहिद और मीरा ने अरेंज मैरिज की है, इसके बावजूद इनके प्यार की हर कोई तारीफ करता है.
दिल्ली की गलियों से बॉलीवुड के बादशाह बनने तक, शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है ये जोड़ी भी प्यार की एक मिसाल है.
दोस्ती से शुरुआत हुई इस रिश्ते की और आज एक दूसरे के जीवन साथी हैं , अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी 2001 मे हुई थी.
काजोल और अजय देवगन की जोड़ी भी अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चा में बनी रहती है, इनका प्यार और आपसी समझ हर रिश्ते के लिए इंस्पिरेशन है.
रितेश और जिनेलिया की केमिस्ट्री हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है, उनका सोशल मीडिया रोमांस फैंस को बहुत पसंद आता है, जहां वो मजेदार वीडियो और प्यारे पोस्ट शेयर करते रहते हैं.
