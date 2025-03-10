बोल्ड अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली ये हसीना रियलिटी शोज की है जान

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर अपनी बोल्डनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं और लोगों का ध्यान खींचती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली बोल्डनेस के लिए पॉपुलर होने के साथ ही रियलिटी शोज में भी खूब नजर आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली इन दिनों सेलिब्रिटी 'मास्टरशेफ इंडिया' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली 'बिग बॉस 14' में नजर आई थीं. उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया था.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली 'बिग बॉस मराठी 5' में नजर आ चुकी हैं. वह यहां भी सेकंड रनर अप रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

निक्की तंबोली 'फियर फैक्टरः खतरों के खिलाड़ी 11' का हिस्सा रह चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फैमिली के साथ देखें करीना कपूर की सुपरहिट फिल्में, सस्पेंस और रोमांस का मिलेगा भरपूर डोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.