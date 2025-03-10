बोल्ड अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली ये हसीना रियलिटी शोज की है जान
Shashikant Mishra
| Mar 10, 2025
एक्ट्रेस निक्की तंबोली सोशल मीडिया पर अपनी बोल्डनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं.
निक्की तंबोली अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं और लोगों का ध्यान खींचती हैं.
निक्की तंबोली बोल्डनेस के लिए पॉपुलर होने के साथ ही रियलिटी शोज में भी खूब नजर आती हैं.
निक्की तंबोली इन दिनों सेलिब्रिटी 'मास्टरशेफ इंडिया' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.
निक्की तंबोली 'बिग बॉस 14' में नजर आई थीं. उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया था.
निक्की तंबोली 'बिग बॉस मराठी 5' में नजर आ चुकी हैं. वह यहां भी सेकंड रनर अप रही थीं.
निक्की तंबोली 'फियर फैक्टरः खतरों के खिलाड़ी 11' का हिस्सा रह चुकी हैं.
