छठी क्लास में सेलिना जेटली को शख्स ने दिखाया था प्राइवेट पार्ट,
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 18, 2024
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर संग हुए रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
एक्ट्रेस सेलिना जेटली लगातार पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं।
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बचपन में खुद के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर चुप्पी तोड़ी है।
सेलिना ने एक पोस्ट में बताया जब वह छठी क्लास में थी तो कॉलेज के लड़के उनका पीछा करते थे।
सेलिना ने कहा कि हमेशा पीड़ित की गलती होती है।
जेलिना ने अपने बचपन की एक स्कूल फोटो पोस्ट करते हुए यह घटना बताई।
उन्होंने कहा, 'वे हर दिन स्कूल रिक्शा का पीछा करते हुए घर तक आ जाते थे।'
'मैंने कुछ दिनों तक उन पर ध्यान ना देने का नाटक किया।'
'लेकिन फिर बाद में वह मेरा ध्यान खींचने के लिए मुझ पर रिक्शे पर पत्थर मारने लगे।'
मुझे मेरे टीचर ने कहा कि मैं विदेशी दिखती हूं और टाइट कपड़े पहनती हूं, इस वजह से ऐसा हो रहा है।
'एक दिन जब मैं रिक्शा का इंतजार कर रही थी तो मुझे एक आदमी ने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया था।'
