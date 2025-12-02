'धुरंधर' पर जमकर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, फिल्म में किए ये 6 अहम बदलाव
Sadhna Mishra
| Dec 02, 2025
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के लिए तैयार है.
हालांकि, रिलीज से पहले यह फिल्म दो कारणों से चर्चा में आ गई है.
पहला इसे सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट मिला है और दूसरा इसमें 6 अहम बदलाव किए गए हैं.
बोर्ड की तरफ से फिल्में में हिंदी डिस्क्लेमर के लिए वॉयसओवर जोड़ने के लिए कहा गया है.
फिल्म की शुरुआत में वॉयलेंस सीन्स को बदल दिया गया है.
फिल्म में एक अपशब्द को म्यूट करने का निर्देश दिया गया है.
CBFC ने फिल्म में एक मंत्री के किरदार का नाम भी बदला है.
जिन सीन्स में कैरेक्टर नशीले पर्दार्थों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, उनमें एंटी-ड्रग्स और एंटी स्मोकिंग स्टैटिक जोड़ने के लिए कहा गया है.
कुछ हिंसा वाले विजुअल्स को हटाकर उपयुक्त शॉट्स में बदल दिया गया है.
