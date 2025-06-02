बिकिनी में 'कोमल' का हॉट अवतार, 'चक दे इंडिया' की मासूम गर्ल ने पूल पर मचाया तहलका
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 01, 2025
'चक दे इंडिया' की मासूम कोमल चौटाला का अब ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस चित्राशी रावत ने पूल किनारे अपनी हॉट बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है.
हाल ही में चित्राशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर समर वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में चित्राशी रावत पूल में मस्ती करती दिख रही हैं.
चित्राशी ने डार्क ऑलिव ग्रीन बिकिनी और येलो पूल बॉटम पहनकर अपने बोल्ड अंदाज में कई पोज दिए हैं.
जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं. ओपन हेयर और ब्राउन शेड्स के साथ उन्होंने अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''इन्फिनिटी पूल में चिल प्रो मैक्स''
एक्ट्रेस का इन तस्वीरों में उनका रिलैक्स मूड और सुकून साफ झलक रहा है.
