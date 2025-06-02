बिकिनी में 'कोमल' का हॉट अवतार, 'चक दे इंडिया' की मासूम गर्ल ने पूल पर मचाया तहलका

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 01, 2025

'चक दे इंडिया' की मासूम कोमल चौटाला का अब ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस चित्राशी रावत ने पूल किनारे अपनी हॉट बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में चित्राशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर समर वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में चित्राशी रावत पूल में मस्ती करती दिख रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

चित्राशी ने डार्क ऑलिव ग्रीन बिकिनी और येलो पूल बॉटम पहनकर अपने बोल्ड अंदाज में कई पोज दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं. ओपन हेयर और ब्राउन शेड्स के साथ उन्होंने अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''इन्फिनिटी पूल में चिल प्रो मैक्स''

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का इन तस्वीरों में उनका रिलैक्स मूड और सुकून साफ झलक रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: समंदर किनारे बिकिनी में कहर बनकर उतरीं टीवी की ये हसीना, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, फैंस बोले, 'तापमान और बढ़ा...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.