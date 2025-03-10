ये ग्लैमरस कोरियोग्राफर है क्रिकेटर की बहन, फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
श्रेष्ठा अय्यर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने डांस वीडियोज शेयर करती रहती हैं,
श्रेष्ठा अय्यर कोरियोग्राफर हैं. उन्होंने फिल्म 'सरकारी बच्चा' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी।
श्रेष्ठा अय्यर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने ग्लैमरस फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
श्रेष्ठा अय्यर की फोटोज आते ही वायरल हो जाती हैं. उनकी तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट करते हैं.
श्रेष्ठा अय्यर के डांस वीडियोज को भी खूब पसंद किया जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रेष्ठा अय्यर भारतीय क्रिकेटर की बहन हैं.
श्रेष्ठा अय्यर के भाई श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. वह चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम में थे.
