ओपनिंग डे पर दहाड़ेगा Chhaava, एडवांस बुकिंग में बिक गए इतने टिकट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' आने वाले शुक्रवार यानी 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का डायरेक्शन लक्ष्मण उतरेकर ने किया है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'छावा' की ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'छावा' के खबर लिखे जाने तक करीब 1.5 लाख टिकट बिक चुके थे और करीब 5.50 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी थी.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को 6540 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा. इसे 2डी आईमैक्स, 4डीएक्स और आईसीई यानी चार वर्जन में रिलीज किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ये पहले 15 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'छावा' में विक्की कौशल के अलावा रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा, अक्षय खन्ना, दिव्या दत्ता जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिमाग फिरा देंगी OTT पर मौजूद ये अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.