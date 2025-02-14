ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ेगी विक्की कौशल की Chhaava, पहले दिन कमाएगी इतने...
Pratibha Gaur
| Feb 14, 2025
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'छावा' आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है.
इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों रुपये की कमाई कर ली थी, ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि मूवी ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो वेलेंटाइन्स डे पर रिलीज हुई इस मूवी ने ग्रैंड ओपनिंग ली है.
फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 17 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
ऐसे में सैकनिल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 'छावा' ओपनिंग डे पर 23 से 25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर सकती है.
हालांकि यह फिलहाल मूवी के शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
हालांकि 'छावा' की इस ग्रैंड सक्सेस के बाद लग रहा है कि 'छावा' विक्की कौशल के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग मूवी बन जाएगी.
बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.
इस मूवी में विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी का रोल निभाया है.
