शिवरात्रि के मौके पर Chhaava की दहाड़, 13वें दिन की इतनी कमाई
Pratibha Gaur
| Feb 27, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया.
फिल्म को शिवरात्रि का जबरदस्त फायदा मिला है.
सैक्निल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार छावा ने बुधवार को 21.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 383 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
लेकिन बता दें कि यह 'छावा' के फिलहाल सिर्फ शुरुआती आंकड़ें हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
गौरतलब है कि छावा में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं.
इस मूवी में विक्की के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.
फिल्म में एक्टर अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल निभाया है.
यह फिल्म 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज हुई थी.
