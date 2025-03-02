Chhaava ने 16वें दिन किया बॉक्स ऑफिस पर धमाका, पार हुआ 500 करोड़ का आंकड़ा?
Pratibha Gaur
| Mar 02, 2025
विक्की कौशल की 'छावा' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन कर रही है.
इस फिल्म को रिलीज हुए 16 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक 'छावा' की कमाई में कोई गिरवाट देखने को मिली है.
सैक्निल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 16वें दिन 21 करोड़ रुपये की कमाई की है.
इस हिसाब से छावा ने रिलीज के तीसरे शनिवार को भी धांसू कलेक्शन कर लिया है.
वहीं शनिवार के आंकड़े को जोड़ा जाए तो छावा ने अब तक 433.50 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
और इसी के साथ अब यह मूवी जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.
बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाया है.
इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है.
'छावा' को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है.
