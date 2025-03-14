28वें दिन Chhaava ने रच दिया इतिहास, होली के मौके पर किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Mar 14, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' की रिलीज को 28 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन अब तक फिल्म की कमाई में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है.
होली के मौके पर भी विक्की कौशल की 'छावा' ने जबरदस्त कमाई की है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'छावा' ने 28वें दिन 3.96 करोड़ रुपये की कमाई की है.
और इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 533.22 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.
लेकिन बता दें कि अब तक यह 'छावा' की कमाई के केवल शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज हुई थी.
इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी दिखाई गई है.
इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है.
