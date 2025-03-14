28वें दिन Chhaava ने रच दिया इतिहास, होली के मौके पर किया इतना कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' की रिलीज को 28 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अब तक फिल्म की कमाई में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

होली के मौके पर भी विक्की कौशल की 'छावा' ने जबरदस्त कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'छावा' ने 28वें दिन 3.96 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

और इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 533.22 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन बता दें कि अब तक यह 'छावा' की कमाई के केवल शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कौन हैं Aamir Khan की नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट? जानें दिलचस्प बातें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.