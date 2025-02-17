Chhaava ने छुड़ाए सलमान-आमिर के छक्के, 3 दिन में तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड
| Feb 17, 2025
विक्की कौशल की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.
छावा 3 दिनों में 116.5 करोड़ रुपये कमाई कर कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.
ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म फाइटर ने पहले वीकेंड पर 115 करोड़ का कलेक्शन किया था.
पद्मावत भी पीछे रह गई है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 114 करोड़ की कमाई की थी.
छावा कल्कि 2898 एडी से भी आगे निकल गई. प्रभास की फिल्म ने 112 करोड़ के आसपास कमाई की थी.
भूल भुलैया 3 ने पहले वीकेंड पर 110 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो छावा से कम है.
दंगल भी इस मामले में पीछे रह गई. आमिर खान की फिल्म ने 107 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.
टाइगर जिंदा है ने पहले वीकेंड पर 114 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
बजरंगी भाईजान ने पहले रविवार तक 102 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके सबका ध्यान खींच लिया था.
वहीं, बॉडीगार्ड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते 88 करोड़ की कमाई की थी.
