Chhaava का 33वें दिन भी तूफान जारी, बना दिया ये नया रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
| Mar 19, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन कर रही है.
इस फिल्म को रिलीज हुए 33 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन 33वें दिन भी मूवी ने शानदार प्रदर्शन किया है.
सैक्निल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 'छावा' ने 33वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 567 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.
बता दें कि 'छावा' ने केवल 6 दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था.
और इसी के साथ विक्की कौशल की मूवी ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.
गौरतलब है कि 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं.
तो वहीं मूवी में अक्षय खन्ना औरंगजेब के नेगेटिव रोल में हैं.
