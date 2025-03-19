Chhaava का 33वें दिन भी तूफान जारी, बना दिया ये नया रिकॉर्ड

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म को रिलीज हुए 33 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन 33वें दिन भी मूवी ने शानदार प्रदर्शन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सैक्निल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 'छावा' ने 33वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 567 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'छावा' ने केवल 6 दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

और इसी के साथ विक्की कौशल की मूवी ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

गौरतलब है कि 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं मूवी में अक्षय खन्ना औरंगजेब के नेगेटिव रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तो इस तरह हर हारी बाजी को जीत लेती हैं श्वेता तिवारी, ऐसे बनीं 'मुकद्दर की सिकंदर'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.