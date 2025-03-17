'छावा' ने 'स्त्री 2' और 'पुष्पा 2' को इस मामले में दी पटखनी
Shashikant Mishra
| Mar 17, 2025
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा समय हो गया है.
फिल्म 'छावा' की कहानी और विक्की कौशल की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद की जा रही है.
फिल्म 'छावा' जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 562.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
विक्की कौशल की 'छावा' ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
दरअसल, विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने पांचवे वीकेंड पर 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने पांचवे वीकेंड पर 16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने पांचवे वीकेंड पर 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
