Chhaava ने 50 दिनों में बनाया ये रिकॉर्ड, इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की निकाली हेकड़ी
Pratibha Gaur
| Apr 04, 2025
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे हो चुके हैं.
और इन 50 दिनों में 'छावा' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
छावा ने 50 दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपये की कमाई की है.
और इसी के साथ इस मूवी ने अब तक 610.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
अपनी इस 50वें दिन की कमाई से छावा ने 'पठान', 'एनिमल', 'स्त्री 2' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
बता दें कि रणबीर कपूर की एनिमल ने 50वें दिन 7 लाख कमाए थे. जवान ने 15 लाख की कमाई की थी.
वहीं पठान ने 25 लाख, स्त्री 2 ने 50 लाख और पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने 38 लाख रुपये की कमाई की थी.
ऐसे में विक्की कौशल की 'छावा' ने इन सभी फिल्मों को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है.
