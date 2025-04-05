इस दिन Netflix पर उतरेगी विक्की कौशल की Chhaava, रिलीज डेट आई सामने

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 05, 2025

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' की रिलीज को 50 दिन पूरे हो चुके हैं.

ऐसे में अब यह मूवी जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

बता दें कि 'छावा' मूवी 11 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

ऐसे में अब छावा की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आ रही हैं.

तो वहीं इस मूवी में एक्टर अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में हैं.

इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने निर्देशित किया है.

बता दें कि यह मूवी 14 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.

इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था.

