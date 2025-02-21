दुनियाभर में गरजी Chhaava, विक्की कौशल की मूवी ने वर्ल्डवाइड स्तर पर किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Feb 21, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में धांसू प्रदर्शन कर रही है.
इस फिल्म ने विक्की ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है.
फिल्म में विक्की कौशल के साथ ही रश्मिका मंदाना ने भी लीड रोल निभाया है.
इस फिल्म ने जहां भारत में अब तक 219 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
तो वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर 'छावा' 300 करोड़ी होने के नजदीक पहुंच चुकी है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मूवी ने एक हफ्ते में ही वर्ल्डवाइड स्तर पर 270 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
फिल्म के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यह मूवी 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर देगी.
बता दें कि 'छावा' में एक्टर अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल निभाया है.
इस फिल्म में विक्की कौशल की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है.
