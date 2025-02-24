Chhaava ने बनाया एक और रिकॉर्ड, पीछे छूट गईं 'स्त्री 2' और 'गदर 2' जैसी मूवीज
Shashikant Mishra
| Feb 24, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने अब तक 334.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म 'छावा' ने जहां पहले वीक में 225.28 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, दूसरे वीकेंड पर 109.23 करोड़ रुपये कमाए हैं.
इस तरह से विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 'स्त्री 2' और 'गदर 2' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने दूसरे वीकेंड पर 93.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने दूसरे वीकेंड पर 90.47 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म छावा के आगे सिर्फ साउथ फिल्म 'पुष्पा 2' है. इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस दूसरे वीकेंड पर 128 करोड़ रुपये कमाए थे.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ना सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड अच्छा कलेक्शन कर रही है.
