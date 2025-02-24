Chhaava ने बनाया एक और रिकॉर्ड, पीछे छूट गईं 'स्त्री 2' और 'गदर 2' जैसी मूवीज

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने अब तक 334.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. Source: Bollywoodlife.com