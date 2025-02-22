विक्की कौशल नहीं बल्कि इस सुपरस्टार को ऑफर हुई थी छावा, इस वजह से की थी रिजेक्ट

विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है.

छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी इस मूवी में विक्की के किरदार ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वर्ल्डवाइड स्तर पर यह मूवी अब तक 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'छावा' पहले विक्की कौशल को नहीं बल्कि साउथ के बड़े सुपरस्टार को ऑफर हुई थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो 'छावा' फिल्म पहले महेश बाबू को ऑफर हुई थी, लेकिन उनका इस फिल्म में कोई इंट्रेस्ट नहीं था.

और इस वजह से महेश बाबू ने 'छावा' का ऑफर ठुकरा दिया था.

रिपोर्ट्स की मानें तो छावा में येसुबाई का किरदार पहले रश्मिका मंदाना की जगह कटरीना कैफ को ऑफर हुआ था.

लेकिन कटरीना ने भी यह ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद रश्मिका को यह रोल मिला.

बता दें कि 'छावा' में औरंगजेब का किरदार एक्टर अक्षय खन्ना निभा रहे हैं.

