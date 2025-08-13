क्या है टाइगर श्रॉफ का असली नाम? बहन कृष्णा श्रॉफ ने नेशनल TV पर किया रिवील
Sadhna Mishra
| Aug 13, 2025
रणविजय सिंह का रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
इस शो में 11 एक्ट्रेस ने हिस्सा लिया है. जिसमें टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ भी हैं.
लेटेस्ट एपिसोड में छोरियों को एक अनोखा टास्क दिया गया.
टास्क में छोरियां बनीं एक्ट्रेसेस को बच्चे संभालने थे, जिसमें ऑडियंस को काफी मजा आया.
वहीं जब टास्क का विनर मिलने के बाद कृष्णा श्रॉफ ने इस टास्क का एक्सपीरियंस शेयर किया.
इस दौरान उन्होंने अपने भाई और एक्टर टागर श्रॉफ के असली नाम का खुलासा किया.
कृष्णा ने बताया कि उनके भाई यानी टाइगर श्रॉफ का असली नाम जय है.
कृष्णा के इस खुलासे से ऑडियंस को भी टाइगर श्रॉफ का असली नाम पता चल गया.
