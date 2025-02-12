इन धांसू किरदारों को निभाकर साउथ के मेगास्टार बने चिरंजीवी, दे चुके हैं अमिताभ बच्चन को भी पटखनी
फिल्म विजेता अनिल कपूर की फिल्म साहब से इंस्पायर थी. इस फिल्म में चिरंजीवी ने एक फुटबाल प्लेयर का करिदार निभाया था. इस फिल्म में नन्हें अल्लू अर्जुन को भी काम करने का मौका मिला था.
1988 में आई फिल्म रुद्र वीणा में चिरंजीवी ने एक वीणा वादक का किरदार निभाया था. फ्लॉप होने के बाद भी चिरंजीवी की इस फिल्म ने 3 नेशनल अवॉर्ड्स जीते थे. इसके अलावा इस फिल्म को 4 नंदी अवॉर्ड्स दिए गए थे.
साल 2002 में आई फिल्म इंद्रा में चिरंजीवी ने इंद्रसेना का किरदार निभाकर सनसनी मचा दी थी. बी गोपाल की इस फिल्म में चिरंजीवी ने सोनाली बेंद्रे के साथ काम किया था. इस फिल्म ने एक साथ 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते थे.
साल 2003 में आई फिल्म टैगोर में चिरंजीवी ने एक आम आदमी बनकर सबका दिल जीत लिया था. उस साल चिरंजीवी की ये फिल्म साल की सबड़े बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर तेलुगु फिल्म थी.
खिलाड़ी 150 फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर कथथि का रीमेक थी. इस फिल्म ने भी चिरंजीवी का नाम खूब रोशन किया था.
शंकर दादा एबबीबीएस फिल्म के लिए चिरंजीवी को फिल्मफेयर फॉर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था. इस फिल्म का बाद में मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम से हिंदी रीमेक बना.
फिल्म हिटलर के जरिए चिरंजीवी ने साबत कर दिया था कि उनकी जगह इंडस्ट्री में कोई नहीं ले सकता. इस फिल्म ने लगातार 100 थिएटरों में चलकर हंगामा खड़ा कर दिया था. इस फिल्म को तेलुगु सिनेमा की क्लासिक फिल्म के तौर पर जाना जाता है.
स्टालिन फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसमें चिरंजीवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला था. जबरदस्त हिट होने के बाद में सलमान खान ने जय हो के नाम से इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया था.
