चिरंजीवी को पोती नहीं पोता चाहिए, बोले- 'मुझे डर है कहीं फिर से बेटी...'
Pratibha Gaur
| Feb 12, 2025
साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है, जिसे फैंस काफी नाराज हैं.
एक इवेंट में चिरंजीवी ने कहा कि उन्हें पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके.
उन्होंने कहा, 'जब मैं घर पर होता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि पोतियों से घिरा हूं बल्कि ऐसा लगता है कि मैं लेडीज हॉस्टल का वॉर्डन हूं.'
चिरंजीवी ने आगे कहा, 'मैं हर समय पोतियों से घिरा रहता हूं. मैं राम चरण को बोलता रहता हूं कि कम से कम इस बार लड़का पैदा करे.'
उन्होंने आगे कहा, 'जिससे हमारी विरासत आगे बढ़ सकते. हालांकि उसकी बेटी हमारी आंखों का तारा है.'
चिरंजीवी ने आगे ये भी कहा, 'लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं उसको फिर से बेटी ना हो जाए.'
चिरंजीवी के इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है और उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है.
एक यूजर ने लिखा, 'इनकी सोच पितृसत्तात्मकता से भरी है, इनको लगता है कि बस लड़के ही विरासत को आगे बढ़ाते हैं.'
बता दें कि चिरंजीवी हाल ही में फिल्म 'ब्रह्म आनंदम' के इवेंट में पहुंचे थे.
इस इवेंट में उन्होंने यह बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है.
