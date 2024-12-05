Bollywood में करियर फ्लॉप होने के बाद बांग्लादेश चला गया था ये एक्टर, घर चलाने के लिए खोली थी इवेंट कंपनी
Bollywood Staff
| Dec 05, 2024
बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'आग ही आग' से की थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.
जिसके बाद चंकी पांडे ने अपने करियर में कई फिल्में दी जिसमें तेजाब, विश्वात्मा और खतरों के खिलाड़ी जैसी मूवी शामिल है.
चंकी पांडे ने हाल ही में अपनी बेटी अनन्या पांडे के साथ एक यूट्यूब शो 'बी आर युवा' में हिस्सा लिया था.
चंकी पांडे ने शो के दौरान अपने करियर के फेलियर को लेकर बातचीत की है.
चंकी पांडे ने बताया कि आइकॉनिक फिल्म 'आंखें' के बाद मेरे पास अचानक काम आना बंद हो गए था.
जिसके बाद चंकी पांडे बांग्लादेश चले गए और वहां की कुछ फिल्मों में काम किया था और वो फिल्में हिट रही थीं.
चंकी पांडे ने बताया बांग्लादेश में फिल्में हिट होने के बाद उन्होंने वहां घर बना लिया था मगर यह सब बहुत डरावना था.
चंकी पांडे ने बताया 'मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया था मैंने एक इवेंट कंपनी खोल ली थी और फिर मैंने इवेंट करना शुरू कर दिया था.'
चंकी पांडे ने कहा, 'मैंने जमीन का सौदा करना, प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया था और मैं घर- घर जाकर कुछ न कुछ काम कर रहा था.'
चंकी पांडे ने कहा 'उस समय मैंने अपना इगो को साइड में रखा और कहा कि मेरे जीने के लिए ये जरूरी है और फिर मैंने सब कुछ किया था.'
