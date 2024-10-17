'गदर 2' की शूटिंग के दौरान लखनऊ की इन जगहों को बनाया था लाहौर
Oct 17, 2024
फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है. फैंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था.
फिल्म 'गदर 2' में सनी देओल का जबरदस्त एक्शन और साथ ही रोमांस का तड़का भी देखने को मिला.
सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म में बहुत ही सुंदर लोकेशन दिखाई गई हैं.
फिल्म 'गदर 2' में जो लोकेशन लाहौर बता कर दिखाई गई है, वो दरअसल लखनऊ की है.
फिल्म की शूटिंग लखनऊ की अलग-अलग जगहों पर हुई थी, जिसमें शहर कि खूबसूरत इमारतों को दिखाया गया है.
लखनऊ के 'ला मार्टिनियर कॉलेज' में 'फिल्म गदर 2' का सबसे जरूरी सीन शूट किया गया था फिल्म में इस जगह को शाही किला के रूप में दिखाया था.
फिल्म का आखिरी भाग भी लखनऊ के इसी कॉलेज में शूट किया गया था.
लखनऊ के रूमी दरवाजा पर भी फिल्म 'गदर 2' के कुछ सीन शूट किए गए हैं.
'फिल्म गदर 2' के कुछ पार्ट्स लखनऊ के पास के शहर पालमपुर में भी शूट किए गए हैं.
'फिल्म गदर 2' और 'गदर 1' दोनों के ही सारे सीन ज्यादातर लखनऊ के आस-पास की जगहों पर शूट किए गए थे.
