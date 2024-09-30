भारत में 'कोल्डप्ले' का कॉन्सर्ट होगा कैंसिल? चौंका देगी वजह
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2024
भारत में जनवरी, 2025 में मशहूर ब्रिटिश बैंड 'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट को लेकर लोगों की ऐसी दीवानगी दिखी कि कुछ मिनटों में टिकट बिक गए.
Source:
Bollywoodlife.com
यहां तक कि 'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट के टिकट बिक्री के दौरान वेबसाइट 'बुक माई शो' भी क्रैश हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट को लेकर अब जो खबर आई है वो फैंस को निराश करने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, बताया जा रहा है कि 'कोल्डप्ले' के कॉन्सर्ट के टिकटों की बिक्री में धोखाधड़ी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि टिकटों को महंगे दामों पर बेचा गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
टिकट को धोखाधड़ी को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
मुंबई पुलिस की अर्थिक अपराध शाखा ने 'बुक माई शो' के सीईओ को नेटिस भेजा लेकिन वो पेश नहीं हुए.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में 'कोल्डप्ले' का कॉन्सर्ट कैंसिल हो सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिमाग घुमा देंगी ये डार्क 10 फिल्में,अक्टूबर में होगीं नेटफ्लिक्स पर रिलीज
अगली वेब स्टोरी देखें.