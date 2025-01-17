Coldplay Concert के लिए नवी मुंबई में तैनात किए जाएंगे इतने हजार पुलिसकर्मी, नोट कर लें शो...
Shashikant Mishra
| Jan 17, 2025
इंटरनेशनल म्यूजिक बैंड कोल्डप्ले का मुंबईं में कॉन्सर्ट होने वाला है. 18, 19 और 21 जनवरी को ये कॉन्सर्ट नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा.
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. जब से इस कॉन्सर्ट का अनाउंसमेंट हुआ तब से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को सिक्योरिटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
पुलिस की तरफ से बताया गया है कि कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान करीब 45 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके लिए काफी टाइट सिक्योरिटी रहेगी.
कॉन्सर्ट में हर दिन 70 अधिकारी और 434 पुलिसकर्मी स्टेडियम के अंदर तैनात रहेंगे. वहीं, 21 अधिकारी और 440 पुलिसकर्मी बाहर तैनात किए जाएंगे. इस तरह से करीब 1000 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे.
पुलिस की तरह मिली जानकारी में बताया गया है कि इन दिनों में उरण, न्हावाशेवा, पुणे और ठाणे से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
ठाणे पुलिस ने भी इसी तरह के निर्देश जारी कर अधिकार क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. कॉन्सर्ट के दौरान वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग एरिया की भी व्यवस्था होगी.
