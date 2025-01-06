कौन हैं क्रिकेटर Yuzvendra Chahal की पत्नी Dhanashree Verma? जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं वो
| Jan 06, 2025
क्रिकटर युजवेंद्र चहल इंडियन टीम के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं.
युजवेंद्र चहल ने अपनी कमाल की बॉलिंग से इंडियन टीम को कई गेम्स में जीत हासिल करने में मदद की है.
लेकिन क्या आप युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा के बारे में जानते हैं?
क्रिकटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी साल 2020 में हुई थी.
युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा एक फेमस कोरियोग्राफर हैं.
धनश्री वर्मा ने बॅालीवुड के कई बड़े स्टार्स के गानों को कोरियोग्राफ किया है.
धनश्री वर्मा ने अपनी स्कूली पढ़ाई जमनाबाई नर्सरी स्कूल से पूरी की है.
कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की काॅलेज की पढ़ाई मुंबई के डीवाई पाटिल से हुई है.
धनश्री वर्मा ने डीवाई काॅलेज से मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल की है.
धनश्री वर्मा ने कोरियोग्राफर बनने से पहले डेंटिस्ट के रुप में भी काम किया है.
धनश्री वर्मा आज एक सफल कोरियोग्राफर के रुप में जानी जाती हैं.
