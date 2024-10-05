CTRL में अनन्या पांडे की एक्टिंग देख अनुराग कश्यप हुए इम्प्रेस
Ankita Kumari
| Oct 05, 2024
अनन्या पांडे की साइबर-थ्रिलर फिल्म 'सीटीआरएल' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.
'सीटीआरएल' फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों की खूब वाहवाही बटोर रही है.
फिल्म 'सीटीआरएल' में अनन्या पांडे ने जबरदस्त एक्टिंग की है.
इस फिल्म में अनन्या पांडे की एक्टिंग देख फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
फिल्म 'सीटीआरएल' को लेकर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी अपना रिव्यू दिया है.
अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक लंबा चौंड़ा नोट भी लिखा है.
अनुराग कश्यप ने फिल्म में अनन्या पांडे की एक्टिंग की खूब तारीफ की है.
पोस्ट शेयर होने के तुरंत बाद अनन्या ने अनुराग की पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया.
अनुराग कश्यप ने डायरेक्टर मोटवानी और पूरी टीम की भी खूब तारीफ की.
