ससुरालवालों का सहा टॉर्चर, स्ट्रेस में हुई..., इस एक्ट्रेस ने सालों बाद खोली पति की पोल

फेमस TV एक्ट्रेस दलजीत कौर ने 2009 में एक्टर शालीन भनोट से रचाई थी शादी, जिसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन उनका रिश्ता पति संग नहीं चल पाया.

दलजीत और शालीन ने साल 2015 में अलग होने का फैसला लेकर तलाक ले लिया था, जिसके बाद अब दलजीत ने सालों बाद बताया कि शालीन संग उनके रिश्ते क्यों बिगड़े थे.

Hauterrfly से बातचीत में दलजीत ने बताया कि मां बनने के बाद चीजें बहुत बदली, पहले वो चुपचाप जो भी होता था, उसे सहती रहतीं थीं, लेकिन जब वो मां बनीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गईं थी, और गलत चीजों के खिलाफ अपनी बात रखने लगीं थी.

उन्होंने बताया कि 2013 में उन्होंने शादी में हो रहीं गलत चीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए एक्स हसबैंड के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी.

इसकी वजह बताते हुए दलजीत ने कहा कि शादी के समय वो करीब 24-25 साल की थीं, उस वक्त उनके ससुरालवालों ने कहा था, कि 'एक चुप सौ सुख'

दलजीत ने अफनी इस बात को क्लीयर करते हुए कहा कि मेरे ससुरालवालों की इस बात मतलब था, कि उनका बेटा जो बोले, जो करे वो चुपचाप सहते रहो.

उन्होंने कहा पहले मैंने अपने ससुरालवालों की ये चीजें सारीं मानी, मेरे साथ काफी कुछ गलत भी हुआ, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे लगा शायद शादी कॉम्प्रोमाइज ही है.

दलजीत ने आगे कहा कि, कॉम्प्रोमाइज करना और गलत को सहना दो अलग-अलग बातें हैं, क्योंकि जब गलत को सहना शुरु कर दो, तो वो बढ़ता ही चला जाता है, मेरे साथ लंबे समय तक ऐसा ही हुआ.

दलजीत ने अपनी डिलीवरी को लेकर बताया कि स्ट्रेस के कारण मेरी प्री-मैच्योर डिलीवरी हुई थी, और जब मेरा बेबी इस दुनिया में आया तो मैं पूरी तरह से बदल गईं थी, अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन गईं थीं.

