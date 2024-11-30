इन 10 इंडियन मूवीज ने विदेश में किया बंपर कलेक्शन
Shashikant Mishra
| Nov 30, 2024
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने विदेश में 1430 करोड़ करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने विदेश में 794 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने विदेश में 444 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने विदेश के बॉक्स ऑफिस पर 396 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने विदेश में 386 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 371 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे.
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'अंधाधुन' ने विदेश में 361 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे.
जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' ने विदेश में 314 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
आमिर खान की फिल्म 'पीके' ने विदेश में 296 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 255 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
