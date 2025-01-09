लॉस एंजिल्स की आग से दहला अमेरिका, चपेट में आए वॉर्नर ब्रदर्स और वॉल्ड डिज्नी स्टूडियो
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब हॉलीवुड हील्स तक पहुंच गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि लॉस एजेंलिस के हॉलीवुड हील्स में कई सुपरस्टार्स के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा का भी घर है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस प्रियंका ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक फोटो शेयर करते हुए अमेरिका की सरकार का धन्यवाद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि यह आग सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में आग लगी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए ईटन और हर्स्ट के जंगलों में भी फैल गई.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग को हेलीकॉप्टर से पानी गिरागर बुझाया जा रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हॉलीवुड हील्स के फेमस स्टूडियोज वॉर्नर ब्रदर्स और वॉल्ट डिज्नी भी इस आग की चपेट में आ गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि इस आग के फैलते ही सरकार ने लॉस एजेंलिस में इमरजेंसी लगा दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Thalapathy Vijay की यह हीरोइन बनी Depression का शिकार, हरियाणा से रखती हैं ताल्लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.