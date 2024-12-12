Deepika Padukone की इन 3 फिल्मों ने मारी बाजी, 'Most Popular Indian Films' की लिस्ट में बनाई जगह
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक पॉपुलर चेहरा हैं.
दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म ने उन्हें खूब पॉपुलैरिटी दिलाई थी.
दीपिका पादुकोण सिर्फ इंडिया में ही नहीं अपने टैलेंट से दुनियाभर में फेमस हैं.
दीपिका पादुकोण ने हाल ही में BAFTA सेरेमनी में अवॉर्ड को प्रेजेंट कर के हिंदी फिल्म सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है.
लेकिन दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंस से एक और सफलता हासिल कर ली है.
दीपिका पादुकोण की 3 फिल्मों ने इस साल की IMDb रैंकिंग की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है.
दीपिका पादुकोण की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' ने मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म्स 2024 की लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह बना ली है.
दीपिका पादुकोण की एक्शन फिल्म 'फाइटर' भी इस लिस्ट में शामिल है.
'लेडी सिंघम' बन दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म 'सिंघम अगेन' को भी इस लिस्ट का हिस्सा बना लिया है.
