दीपिका पादुकोण समेत इन एक्ट्रेसेस को फिल्म में मिली एक्टर से ज्यादा फीस
Shashikant Mishra
| Sep 07, 2024
फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में माधुरी दीक्षित को करीब 3 करोड़ रुपये फीस मिली थी। वहीं, सलमान खान को उनसे कम फीस मिली थी।
फिल्म 'की एंड का' में करीना कपूर को 7 करोड़ रुपये फीस दी गई थी। अर्जुन कपूर को 4 करोड़ मिले थे।
फिल्म 'रंगून' में कंगना रनौत को 11 करोड़ रुपये दिए थे। शाहिद कपूर और सैफ अली खान को उनसे कम पैसा मिला था।
फिल्म 'पद्मावत' में दीपिका पादुकोण को 13 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, शाहिद कपूर को 7 करोड़ रुपये दिए गए थे।
फिल्म 'छिछोरे' के लिए श्रद्धा कपूर 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत को 4 करोड़ रुपये फीस मिली थी।
फिल्म 'जजमेंटल है क्या' के लिए कंगना रनौत 27 करोड़ रुपये फीस दी गई थी। राजुकमार राव उनसे काफी कम फीस दी गई थी।
फिल्म 'स्त्री' के लिए श्रद्धा कपूर को 7 करोड़ रुपये दिए गए थे। वहीं, राजकुमार राव को 4 करोड़ रुपये मिले थे।
फिल्म 'राजी' के लिए आलिया भट्ट को 10 करोड़ रुपये फीस मिली थी। विक्की कौशल को 4 करोड़ रुपये फीस मिली थी।
फिल्म 'मैने प्यार किया' में भाग्यश्री को 1 लाख रुपये मिले थे। सलमान खान को सिर्फ 31 हजार का भुगतान किया गया था।
