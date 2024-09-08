2024 में दीपिका पादुकोण सहित इन सेलेब्स के घर में गूंजी किलकारी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2024

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बेटी हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

ऋचा चड्ढा और अली फजल के घर बेटी का जन्म हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल बेटी के माता-पिता बने थे।

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने बेटे को जन्म दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का शर्मा ने इस साल बेटे को जन्म दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

साउथ एक्ट्रेस अमाला पॉल बेटे की मां बनी थीं।

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर अंशुमान झा की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फिल्मों के अलावा इन 8 सोर्सेस से करोड़ों रुपये छापती हैं आलिया भट्ट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.