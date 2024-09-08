2024 में दीपिका पादुकोण सहित इन सेलेब्स के घर में गूंजी किलकारी
Shashikant Mishra
| Sep 08, 2024
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बेटी हुई है।
ऋचा चड्ढा और अली फजल के घर बेटी का जन्म हुआ था।
वरुण धवन और नताशा दलाल बेटी के माता-पिता बने थे।
आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने बेटे को जन्म दिया था।
अनुष्का शर्मा ने इस साल बेटे को जन्म दिया था।
साउथ एक्ट्रेस अमाला पॉल बेटे की मां बनी थीं।
एक्टर अंशुमान झा की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था।
