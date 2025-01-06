Shah Rukh Khan या Salman Khan नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस ने की दो सालों में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई
Bollywood Staff
| Jan 06, 2025
शाहरुख खान ने बीते दो सालों में अपनी फिल्म 'जवान' और 'पठान' से बॅाक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है.
वहीं सलमान खान ने अपनी फिल्म 'टाइगर 3' से धमाल मचाया था.
लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़कर इस एक्ट्रेस ने बॅाक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं.
दीपिका पादुकोण ने बीते दो सालों में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से खूब कमाई की है.
दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'फाइटर' में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी.
दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ सुपरहिट फिल्म 'पठान' में भी काम किया था.
फिल्म 'जवान' में दीपिका पादुकोण ने अपने किरदार से सबको चौंका दिया था.
दीपिका पादुकोण ने दो सालों में इन तीनों फिल्मों से लगभग 4000 करोड़ रुपए तक का तगड़ा कलेक्शन किया है.
इन तीन फिल्मों के कलेक्शन से दीपिका पादुकोण इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं.
