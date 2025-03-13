होली के गानों की सुपरस्टार! हर सॉन्ग में इस टॉप एक्ट्रेस का दिखा अलग अंदाज
Masummba Chaurasia
| Mar 13, 2025
होली जो रंगों का त्योहार है, रंगों के इस जश्न में चार चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के कुछ गाने हर साल प्लेलिस्ट में शामिल किए जाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं, कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रंग-बेस्ड सॉन्ग का क्रेडिट किस एक्ट्रेस को जाता है? जवाब है, दीपिका पादुकोण...
आइए, एक नजर डालते हैं... दीपिका के टॉप होली और रंगों से जुड़े सॉन्ग्स पर
'बलम पिचकारी'- साल 2013 में रिलीज हुई, फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में रणबीर कपूर के साथ दीपिका की मस्तीभरी केमिस्ट्री और एनर्जी ने इस गाने को हर होली पार्टी का एंथम बना दिया है.
'मोहे रंग दो लाल'- साल 2015 में रिलीज हुई, फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में संजय लीला भंसाली की भव्य प्रस्तुति और दीपिका के क्लासिकल डांस ने इसे एक कलात्मक होली सॉन्ग बना दिया है.
'लहू मुंह लग गया'- साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' रोमांस और रंगों से भरा यह गाना दीपिका और रणवीर सिंह की जोड़ी के शानदार डांस और एक्सप्रेशंस के लिए पॉपुलर है.
'बेशरम रंग'- साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'पठान' में पारंपरिक होली गीत न होते हुए भी, दीपिका के ग्लैमरस मूव्स और गाने की एनर्जी इसे त्योहारों का हिट पार्टी सॉन्ग बनाती है.
आप भी अपनी होली पार्टी के लिए इन धमाकेदार गानों को प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.
