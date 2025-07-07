ना बर्थडे विश और ना ही 'धुरंधर' पर रिएक्शन, रणवीर-दीपिका में अनबन तो नहीं?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 07, 2025
रणवीर कपूर ने बीती 7 जुलाई को अपना 40वां जन्मदिन मनाया था. इस मौके पर उनकी फिल्म 'धुरंधर' का टीजर रिलीज किया गया.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का टीजर फैंस ने पसंद किया. वहीं, सेलिब्रिटी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है.
रणवीर सिंह के फैंस ने उन्हें बधाई दी है. वहीं. इंडस्ट्री के लोगों ने भी एक्टर को बर्थडे विश किया है.
रणवीर सिंह अपने बर्थडे पर पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाए रहे. लेकिन एक बात लोगों को हजम नहीं हो रही है.
दरअसल, रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण ने ना उन्हें बर्थडे विश किया ना ही फिल्म 'धुरंधर' पर रिएक्शन दिया है.
दीपिका और रणवीर एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं. लेकिन रणवीर के खास दिन पर दीपिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया.
इसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच सब ठीक तो है ना.
