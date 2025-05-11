मां बनने के बाद पहला मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं ये एक्ट्रेसेस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 11, 2025

एक्ट्रेस अथिया शेट्टी इसी साल मार्च में मां बनी थीं. वह इस साल अपनी बेटी इवारा संग फर्स्ट मदर्स डे सेलिब्रट कर रही हैं.

राधिका आप्टे ने 2024 के दिसंबर में बेबी गर्ल का वेलकम किया था. 2025 में राधिका आप्टे का मां बनने के बाद पहला मदर्स डे है.

एक्ट्रेस सोनाली सहगल ने नवंबर, 2024 में बेटी को जन्म दिया था. वह बेटी के साथ पहला मदर्स डे मना रही हैं.

ऋचा चड्ढा ने जून, 2024 में बेटी जुनेरा को जन्म दिया था. साल 2025 में उनका बेटी के साथ पहला मदर्स डे है.

दीपिका पादुकोण साल 2024 के सितंबर में मां बनी थी. इस साल वह अपनी बेटी दुआ के साथ पहला मदर्स डे मना रही हैं.

मसाबा गुप्ता अक्टूबर, 2024 में बेटी को जन्म दिया था. मां बनने के बाद मसाबा गुप्ता पहला मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं.

वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल ने साल 2024 के जून में बेटी लारा को जन्म दिया था. नताशा दलाल अपना पहला मदर्स डे मना रही हैं.

