दीपिका पादुकोण की बेटी पर खूब फबेंगे ये 7 रंग

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 13, 2024

दीपिका पादुकोण के कुछ पसंदीदा रंग हैं जो यकीनन उनकी बेटी पर भी खूब जचेंगे।

दीपिका पादुकोण को गोल्डन कलर भी खूब पसंद आता है।

दीपिका पादुकोण की बेटी व्हाइट कलर में परफेक्ट लुक देगी।

लाल रंग में दीपिका की बेटी क्यूट लगेगी।

बच्चों के लिए ऑरेंज कलर भी काफी कमाल होता है।

लाइट ग्रीन कलर के कपड़े भी दीपिका पादुकोण को चूज करने चाहिए।

ब्लैक रंग तो दीपिका पादुकोण का फेवरेट कलर है।

इस लिस्ट में भला हम पिंक कलर को कैसे भूल सकते हैं।

