दीपिका पादुकोण की बेटी पर खूब फबेंगे ये 7 रंग
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
दीपिका पादुकोण के कुछ पसंदीदा रंग हैं जो यकीनन उनकी बेटी पर भी खूब जचेंगे।
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण को गोल्डन कलर भी खूब पसंद आता है।
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण की बेटी व्हाइट कलर में परफेक्ट लुक देगी।
Source:
Instagram
लाल रंग में दीपिका की बेटी क्यूट लगेगी।
Source:
Instagram
बच्चों के लिए ऑरेंज कलर भी काफी कमाल होता है।
Source:
Instagram
लाइट ग्रीन कलर के कपड़े भी दीपिका पादुकोण को चूज करने चाहिए।
Source:
Instagram
ब्लैक रंग तो दीपिका पादुकोण का फेवरेट कलर है।
Source:
Instagram
इस लिस्ट में भला हम पिंक कलर को कैसे भूल सकते हैं।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: अनुपमा को सड़क पर लाएगा बिगड़ैल तोषू, इस शख्स को शाह हाउस से फेंकेगा बाहर
अगली वेब स्टोरी देखें.