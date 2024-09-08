बॉलीवुड के इन सितारों के घर बेटी ने लिया जन्म

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2024

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक्टर बेटी को जन्म दिया है।

आलिया-रणबीर भी बेटी के पैरेंट्स हैं।

नील नितिन मुकेश भी एक बेटी के बाप हैं।

सोहा अली खान की बेटी का नाम इनाया खेमू है।

अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम वामिका है।

वरुण धवन और नताशा दलाल हाल ही में एक बेटी के पैरेंट्स बने हैं।

ऋचा चड्ढा ने भी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है।

प्रियंका की बेटी का नाम मालती मैरी है।

बिपाशा बसु की बेटी का नाम देवी है।

