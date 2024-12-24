Ranbir Kapoor की इस फिल्म में होगा Deepika Padukone का केमियो, सिनेमाघरों में बजेंगी सीटियां
Shivani Duksh
| Dec 24, 2024
खबर आ रही है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण फिर से साथ काम करने वाले हैं.
दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर की फिल्म लव एंड वार में केमियो रोल निभाने वाली हैं.
इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को आलिया भट्ट के साथ भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा.
फिल्म में दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट की खास दोस्त का रोल प्ले करने वाली हैं.
इस खबर ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के फैंस का दिल खुश कर दिया है.
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ इस फिल्म में ओरी भी नजर आएंगे.
संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 20- मार्च 2026 को रिलीज की जाएगी.
रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट के अलावा विक्की कौशल भी फिल्म में अहम किरदार निभाएंगे.
