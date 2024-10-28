बच्चों के साथ पहली दिवाली मनाएंगी ये एक्ट्रेसेस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

दीपिका पादुकोण ने सितंबर को बेटी को जन्म दिया. एक्ट्रेस की बेटी संग पहली दिवाली होगी.

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम ने मई में बेटे को जन्म दिया था. बेटे के साथ उनकी पहली दिवाली होगी.

Source: Bollywoodlife.com

ऋचा चड्ढा ने जुलाई में बेटी को जन्म दिया था. ऋचा चड्ढा बेटी संग पहली दिवाली मनाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

मसाबा गुप्ता ने अक्टूबर में बेटी का स्वागत किया. मां और बेटी साथ में दिवाली मनाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

दृष्टि धामी अक्टूबर में बेटी की मां बनी हैं. एक्ट्रेस और उनकी बेटी दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

युविका चौधरी अक्टूबर में बेटी की मां बनी हैं. युविका चौधरी बेटी संग दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

अलाना पांडे ने जुलाई में बेटे को जन्म दिया और उसके दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का शर्मा फरवरी में बेटे की मां बनी थीं. हालांकि, एक्ट्रेस के पहले एक बेटी थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिवाली पर भूलकर भी न देखें ये 10 फिल्में, अच्छा खासा मूड हो जाएगा खराब

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.