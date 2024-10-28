बच्चों के साथ पहली दिवाली मनाएंगी ये एक्ट्रेसेस
Shashikant Mishra
| Oct 28, 2024
दीपिका पादुकोण ने सितंबर को बेटी को जन्म दिया. एक्ट्रेस की बेटी संग पहली दिवाली होगी.
यामी गौतम ने मई में बेटे को जन्म दिया था. बेटे के साथ उनकी पहली दिवाली होगी.
ऋचा चड्ढा ने जुलाई में बेटी को जन्म दिया था. ऋचा चड्ढा बेटी संग पहली दिवाली मनाएंगी.
मसाबा गुप्ता ने अक्टूबर में बेटी का स्वागत किया. मां और बेटी साथ में दिवाली मनाएंगी.
दृष्टि धामी अक्टूबर में बेटी की मां बनी हैं. एक्ट्रेस और उनकी बेटी दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.
युविका चौधरी अक्टूबर में बेटी की मां बनी हैं. युविका चौधरी बेटी संग दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.
अलाना पांडे ने जुलाई में बेटे को जन्म दिया और उसके दिवाली सेलिब्रेट करेंगी.
अनुष्का शर्मा फरवरी में बेटे की मां बनी थीं. हालांकि, एक्ट्रेस के पहले एक बेटी थी.
