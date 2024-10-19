करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं ये एक्ट्रेसेस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी रविवार को किया जाएगा.

ऋचा चड्ढा करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं.

रत्ना पाठक भी पति नसीरुद्दीन शाह के लिए व्रत नहीं रखती हैं.

हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं.

दीपिका पादुकोण भी करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं.

करीना कपूर करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं.

सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के लिए व्रत नहीं रखती हैं.

आलिया भट्ट भी रणबीर कपूर के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं.

