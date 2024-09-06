बॉलीवुड के इन सितारों ने फ्री में किया है फिल्मों में काम

Sep 06, 2024

दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'ओम शांति ओम' में फ्री में काम किया था।

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' में सलमान खान ने मुफ्त में कैमियो रोल किया था।

शाहिद कपूर ने फिल्म 'हैदर' के लिए एक रूपए भी चार्ज नहीं किया था।

फरहान अख्तर ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की थी।

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म 'मंटो' के लिए एक सिर्फ रूपए लिए थे।

राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ट्रैप्ड फिल्म फ्री में की थी।

फिल्म 'ब्लैक' के लिए अमिताभ बच्चन ने कोई फीस नहीं लिया था।

फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के लिए शाहरुख खान ने एक भी रुपया नहीं लिया था।

सोनम कपूर ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के लिए मात्र 11 रूपए लिए थे।

