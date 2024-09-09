दीपिका सहित इन एक्ट्रेसेस ने किया है पुलिसवाली का रोल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 'सिंघम अगेन' में लेडी सिंघम का किरदार निभाती नजर आएंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
रोहित शेट्टी की सीरीज 'द इंडियन पुलिस फोर्स' में शिल्पा शेट्टी पुलिस वाली के रोल में दिखीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म 'गंगाजल 2' में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस तब्बू फिल्म 'भोला' में एक पुलिसकर्मी के रूप में नजर आईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दहाड़' में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पुलिस का किरदार निभाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' में करीना कपूर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आने वाली हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर को वेब सीरीज 'दलदल' में पुलिस की वर्दी में देखा गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गुमराह' में मृणाल ठाकुर सब इंस्पेक्टर बनीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी नई फिल्म में पुलिस का रोल प्ले करेंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Upcoming OTT Release: सितंबर के दूसरे सप्ताह में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.