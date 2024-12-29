अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे ये स्टार्स
Shashikant Mishra
| Dec 28, 2024
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी बेटी दुआ के साथ पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे.
वरुण धवन और नताशा दलाल अपनी बेटी लारा के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे.
विक्रांत मैसी और उनकी पत्नी शीतल ठाकुर बेटे के साथ न्यू ईयर मनाएंगे.
यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर बेटे के साथ नया साल मनाएंगे.
ऋचा चड्ढा और अली फजल अपनी बेटी संग साल 2025 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे.
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने बेटे अकाय साथ नया साल मनाएंगे.
अनुष्का और विराट के पहले से एक बेटी वामिका है. ये कपल इस साल बेटे का पेरेंट्स बना है.
