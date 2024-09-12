शादी से पहले इन लोगों संग जुड़ चुका है दीपिका पादुकोण का नाम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निहार पांड्या दीपिका के पहले बॉयफ्रेंड थे।

मॉडलिंग के दौरान दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल की डेटिंग की खबरें आईं थी।

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी हैं।

दीपिका पादुकोण और मुजम्मिल इब्राहिम ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया था।

युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण को भी अक्सर डेट पर जाते हुए देखा गया है।

दीपिका पादुकोण विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्‍या के साथ भी रिलेशनशिप में थीं।

इंडियन क्रिकेटर एम एस धोनी का नाम भी दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा है।

14 नवम्बर 2018 को रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने शादी कर ली थी।

बता दें, 8 सितंबर 2024 को दीपिका ने एक नन्ही परी को जन्म दिया है।

