शादी से पहले इन लोगों संग जुड़ चुका है दीपिका पादुकोण का नाम
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निहार पांड्या दीपिका के पहले बॉयफ्रेंड थे।
Source:
Bollywoodlife.com
मॉडलिंग के दौरान दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल की डेटिंग की खबरें आईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण और मुजम्मिल इब्राहिम ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण को भी अक्सर डेट पर जाते हुए देखा गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ भी रिलेशनशिप में थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
इंडियन क्रिकेटर एम एस धोनी का नाम भी दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा है।
Source:
Bollywoodlife.com
14 नवम्बर 2018 को रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने शादी कर ली थी।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, 8 सितंबर 2024 को दीपिका ने एक नन्ही परी को जन्म दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: घरेलू नुस्खों से पाएं कोरियन गर्ल्स जैसी चमकती स्किन
अगली वेब स्टोरी देखें.