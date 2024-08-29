100 करोड़ वाले घर में दीपवीर करेंगे बच्चे का वेलकम
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल में होती है।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं।
फैंस रणवीर और दीपिका के बच्चे को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं।
डॉक्टर्स के मुताबिक, दीपिका की बच्चे की डिलीवरी सितम्बर में होने वाली है।
वहीं रणवीर और दीपिका ने अपना नया घर 100 करोड़ में खरीद लिया है।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नया घर मुंबई के बांद्रा इलाके में है।
रणवीर और दीपिका का नया घर शाहरुख खान के 'मन्नत' के ठीक पीछे है।
रणवीर और दीपिका अपने नए घर में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
दोनों अपने बेबी को नए घर में वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
