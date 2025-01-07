सिद्धार्थ मल्होत्रा से श्वेता त्रिपाठी तक, दिल्ली के हैं ये सितारे, वोट करने आते हैं अपने शहर
Sadhna Mishra
| Jan 07, 2025
मिर्जापुर फेम श्वेता त्रिपाठी भी दिल्ली की ही रहने वाली हैं और वो हमेशा अपने शहर वोट डालने आती हैं.
राज फेम एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी दिल्ली की रहने वाली हैं.
वहीं जब भी दिल्ली में चुनाव होता है, तो एक्ट्रेस वोटिंग के लिए अपने शहर जरूर आती हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा अक्सर दिल्ली आते रहते हैं, खासकर चुनाव में वह राजधानी का रूख जरूर करते हैं.
दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के ही रहने वाले हैं और वह यहीं के वोटर भी हैं, ऐसे में वह वोटिंग के लिए दिल्ली आते हैं.
हिमांश कोहली दिल्ली शहर के रहने वाले हैं और चुनाव के दौरान अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं.
इस लिस्ट में पंजाबी सिंगर दिलबाग सिंह का नाम भी शामिल हैं. वो भी वोटिंग के लिए दिल्ली आते हैं.
